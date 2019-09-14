"تضامن الشرقية": تعيين مجلس إدارة مؤقت لدار بسمة لإيواء المشردين

تسلمت مديرية التضامن بالشرقية، القرار الوزارى 358 لسنة 2019، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لدار بسمة لإيواء المشردين بالزقازيق.
وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة من 7 أعضاء ، بينهم وديع انطون وإيهاب جودة وأمل بحطيطي وآخرون، علي أن يتم انتخاب مجلس إدارة من أعضاء الجمعية العمومية خلال عام.
يذكر أن الدار تهتم بإيواء المشردين، فخلال الثلاثة أعوام الماضية تمكنت فرق الإنقاذ لشباب المتطوعين في الدار في إنقاذ 507 حالة من الشوارع من مختلف المحافظات.
كما نحج الدار من تسليم العديد من الحالات اللذين كانت أسرهم تبحث عنهم لفقدانهم لهم لسنوات طويلة، بعد العثور عليهم والتعرف عليهم من خلال الدار.
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