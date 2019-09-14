"تضامن الشرقية": تعيين مجلس إدارة مؤقت لدار بسمة لإيواء المشردين

يذكر أن الدار تهتم بإيواء المشردين، فخلال الثلاثة أعوام الماضية تمكنت فرق الإنقاذ لشباب المتطوعين في الدار في إنقاذ 507 حالة من الشوارع من مختلف المحافظات.

كما نحج الدار من تسليم العديد من الحالات اللذين كانت أسرهم تبحث عنهم لفقدانهم لهم لسنوات طويلة، بعد العثور عليهم والتعرف عليهم من خلال الدار.