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تصدير منتجات بترولية بمليار دولار.. وتكرير 7 .3 مليون طن خام

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:44 م
تصدير منتجات بترولية بمليار دولار.. وتكرير 7 .3 مليون طن خام حقل بترول_أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أوضحت نتائج أعمال الجمعية العمومية لشركة النصر للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن رئيس الشركة أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7 .3 مليون طن خام ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت.

 

وكشفت الجمعية، ارتفاع قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2018/2019 إلى حوالى 2 .2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق، كما تم ضخ استثمارات قيمتها 384 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن التكامل مع شركات البترول فى منطقة السويس البترولية ساهم فى توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة والسولار والترباين من شركة أنابيب البترول وكذلك النافتا والنافتا الخفيفة لاستكمال تغذية جهاز الإصلاح من شركة السويس لتصنيع البترول، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى مليار دولار .

 

وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.


البترول

المنتجات البترولية

السولار

النصر للبترول

البنزين

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