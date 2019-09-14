ترامب يكشف سبب تلون بشرته باللون البرتقالى

وكالات

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب تلون بشرته باللون البرتقالي في بعض مقاطع الفيديو والصور.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية يعود السبب في ذلك لاستخدام المصابيح الموفرة للطاقة التي تجعل الشخص يبدو أصفر اللون.

ولفت ترامب خلال حديثه في اجتماع مع أعضاء الحزب الجمهوري في مدينة بالتيمور، الانتباه إلى نوع جديد من اللمبات مشيرا إلى أن هذه المصابيح أغلى بكثير من المصابيح القديمة الخافتة، ولكنها تعمل بشكل أفضل.

وقال ترامب "المصابيح التي أجبرنا على استخدامها هي، أولاً وقبل كل شيء، سيئة لأنني دائماً أبدو برتقاليًا"، مما تسبب في ضحك الحاضرين.

وبحسب الشبكة، ألغت إدارة ترامب القواعد التي تتطلب استخدام هذه المصابيح بعد أن فرض الرئيس السابق باراك أوباما هذه المعايير وكان من المفترض أن يزيد سعر المصابيح الكهربائية في الولايات المتحدة.