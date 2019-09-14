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ترامب يبحث مع نتنياهو هاتفيا إمكانية إبرام معاهدة دفاع مشترك

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:45 م
ترامب يبحث مع نتنياهو هاتفيا إمكانية إبرام معاهدة دفاع مشترك دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه بحث فى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إمكانية إبرام "معاهدة دفاع مشترك" بين واشنطن وتل أبيب، فيما تبدو إشارة إلى تأييده لنتنياهو قبيل الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

وأضاف ترامب، فى تغريدة على موقع "تويتر"، إنه بحث مع نتنياهو إمكانية إبرام معاهدة من شأنها أن تعزز من قوة التحالف الوثيق بين البلدين.

كما أعرب عن أمله فى استمرار المحادثات بين الجانبين عقب الانتخابات الإسرائيلية المُقرر إجراؤها الثلاثاء المُقبل قائلًا "اتطلع إلى استمرار المحادثات بخصوص هذا الشأن عندما نلتقى بالأمم المتحدة أواخر هذا الشهر عقب إتمام الانتخابات الإسرائيلية".

تأتى تغريدة ترامب الرامية إلى دعم جهود نتنياهو للبقاء على رأس السلطة، من خلال إظهار علاقاته الوطيدة مع واشنطن، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التى ستتحدد من خلالها هوية رئيس الوزراء الجديد، حيث يخوض نتنياهو منافسة شرسة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلى السابق بينى جانتس، الذى دائمًا ما تتناول تصريحاته تهم الفساد التى يواجهها نتنياهو.

يُذكر أن بعض المسئولين الإسرائيليين روجوا لفكرة استغلال علاقات نتنياهو القوية بإدارة ترامب من خلال صياغة معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة، تهدف بشكل خاص إلى تقديم ضمانات للمساعدة فى أى صراع محتمل مع إيران، لكن بعض منتقدى نتنياهو لفتوا إلى أن مثل هذا الاتفاق من الممكن أن يُكبل إسرائيل ويحرمها من التصرف عسكريا بشكل مستقل.

يُشار إلى أن المفاوضات حول إبرام معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن وتل أبيب قد تستغرق شهورا. واتفاق كهذا من شأنه أن يُلزم الجانبين بالدفاع عن بعضهما البعض حال نشوب صراع عسكري، كما أنه سيجعلهما يتجاوزان تبادل المعلومات الاستخبارية الجارى بالفعل بينهما إذ سيلزمهما بتقديم المزيد من التفاصيل.

 


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إبرام معاهدة دفاع مشترك

أمريكا

فلسطين

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