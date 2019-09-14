تجديد حبس 17 متهمًا 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة، حبس 17 متهمًا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كل من: محمود فهمى، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، ناصر لطفى، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى، وعرفة يوسف، ومحى الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمد عمران، ومحمود الهادى، ومحمد الهادى، وأحمد حسيني، وأحمد عادل، ويوسف رضا، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد.

وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.