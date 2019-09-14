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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:22 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس أيمن محمود،  45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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