تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنيابة النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط غير قانونى، باتجاره فى لنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعين خدمة القول الأمنى أحمد جلال دائرة قسم شرطة النزهة، بالاشتباه فى السيارة رقم 406127 ملاكى إسكندرية سوداء اللون، باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير "وصفى. ج. ص"، وبطاقة رقم قومى باسم "السيد. م ا. ع" وبفحصها تبين أنها غير خاصة به.

تبين بعد بمناقشته أنه سابق اتهامه فى القضية رقم1801 لسنة 2012م تمى الأمديد / دقهلية "سرقة متجر"، بتفتيش السيارة وعثر بداخلها على المضبوطات على 50 ألف دولار امريكى، 5000 جنيه مصرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وانتحاله صفة شخص أخر بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته وقيامها برفع دعوى قضائية ضده، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.