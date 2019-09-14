تجديد حبس ربة منزل بتهمة حيازة 1900 قرص مخدر بقصد ترويجها فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنيابة الزاوية الحمراء، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية ضبطها وبحوزتهما 1900 قرص مخدر بمنطقة الزاوية الحمراء، بقصد ترويجها وتوزيعها فى المنطقة.

كان ضباط رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، ألقوا القبض على ربة منزل بحوزتها 1900 قرص مخدر بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتها 1900 قرص مخدر واعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.