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بعد هطول الأمطار اليوم.. أحياء الإسكندرية تكثف تطهير الشنايش وردم الحفر

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:02 م
بعد هطول الأمطار اليوم.. أحياء الإسكندرية تكثف تطهير الشنايش وردم الحفر تطهير الشنايش
الاسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الاسكندرية أعمال تطهير الشنايش وردم الحفر، لاستقبال موسم الأمطار القادم، حيث شهدت الإسكندرية فجر اليوم هطول الأمطار على منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وقد قام الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، بجولة ميدانية لمتابعة حل مشكلة طفح صرف صحى أمام مسجد أسكوت، لمتابعة أعمال تطهير الشنايش بشارع مصطفى كامل الرئيسى، بسبب وجود طفح صرف صحى بهذا النطاق، كما قام بمتابعة أعمال تنظيف حدائق الجزيرة الوسطى مع التوصية بزرع باقى الجزيرة، وذلك بحضور مدير إدارة الحدائق بالحى.

وأشار بيان صادر من حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، أنه تم تسوية وردم الحفر، حيث قام رئيس قسم المرافق بالحى بمتابعة أعمال شركة الصرف الصحى بتطهير الشنايش ومطابق بشارع المكس وشارع ابن طولون ومساكن بالورديان القديمة خلف نقطة بالورديان، وتم رفع الأوحال الناتجة من عملية التطهير، كما قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بمتابعة أعمال ردم وتمهيد ومعالجة الهبوط الكائن بشارع خوفو بكرموز.

وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك والمهندس جمال مرسى مدير عام الطرق بحى الجمرك قام الحى بمتابعة إصلاح الهبوط برقم 7 الإمام على، حيث تم الإصلاح وإعادة الشىء لأصله.

 


الاسكندرية

امطار الاسكندرية

موسم الشتاء

الصرف الصحى

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