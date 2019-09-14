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بسام راضي: الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أصحاب الإنجازات بدورة الألعاب الأفريقية

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:19 م
بسام راضي: الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أصحاب الإنجازات بدورة الألعاب الأفريقية السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم شباب الرياضيين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بدولة المغرب، بالإضافة إلى تكريم منتخب ناشئي كرة اليد الفائز بكأس العالم بدولة مقدونيا، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية . 
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس منح اللاعبيين المكرمين وسام الرياضة من الطبقات المختلفة . 
 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس أشاد بما حققه شباب الرياضيين من مختلف الألعاب ، والذين ساهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الأفريقية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

بسام راضى

بدورة الألعاب الافريقية

الالعاب الافريقيه

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