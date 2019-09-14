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بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:07 م
بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية حريق أرامكو
رويترز

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نددت بريطانيا، بهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، اليوم السبت، وقالت إن على جماعة الحوثى اليمنية وقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية فى المملكة.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال حرائق.

وقال اندرو موريسون وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة على تويتر "هجوم غير مقبول بالمرة على منشآت نفط في السعودية هذا الصباح".

وأضاف قائلا "على الحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية".


ارامكو

بريطانيا

السعوديه

الحوثى

اليمن

الارهاب

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