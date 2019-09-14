سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

براءة زوجة من تهمة الزنا عن طريق التليفون مع جارها بالشرقية

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:31 م
براءة زوجة من تهمة الزنا عن طريق التليفون مع جارها بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح مستأنف أبوحماد بالشرقية، ببراءة زوجة من تهمة الزنا، بعد أن حرر زوجها ضدها دعوى يتهمها فيها بالزنا، وإلغاء حكم محكمة الجنح بحبسها سنة.

القصة عندما حرر " ع ط" 28 سنة بائع متجول مقيم مركز أبوحماد، دعوى زنا ضد زوجته" س ع م ال " 23 سنة ربة منزل مقيمة دائرة المركز، وحملت الدعوى الرقم 542 لسنة 2019 جنح أبوحماد، وقدم الزوج مكالمة هاتفية مسجلة بين زوجته وزوجة جارته، لإثبات علاقة محرمة بين زوجته وجارهما.

وتبين من أوراق القضية، اكتشاف "ح م" علاقة محرمة بين زوجها" ياسر" وجارتها" س" فقامت باستدراج جارتها عبر الهاتف المحمول فى مكالمة هاتفية وحصلت منها على اعتراف بوجود علاقة بينها وبين زوجها، وقامت بإرسال المكالمة لزوج جارتها الذى حرر بها دعوى زنا، وقضت محكمة الجنح فى حكمها للمرة الأولى بالحبس سنة للزوجة.

وأثناء عرض القضية على قاضى محكمة استئناف أبوحماد، قدم دفاع الزوجة المتهمة" س" ما يفيد ببطلان التسجيل المقدم للمحكمة، حيث قال "عبد الله مسعد" المحامى فى دفاعه، أن التسجيل تم دون علم المتهمة، مخالفة للمادة 309 مقرر من قانون العقوبات ودون إذن من القاضى الجزئئ، فضلا عن وجود خلافات سابقة وقضايا متداولة بين المتهمة وجوزها، كما استند الدفاع إلى وجوب قيام النيابة العامة بإرسال المكالمة المسجلة، إلى قسم فنى للإذاعة والتلفزيون لبيان إذ كان صوت المتهمة أم لا، وهذا الإجراء أبطل الدليل المستمد من الفلاشة لكونها لم تعرض على المختصين لبيان اذا كان صوت المتهمة من عدمه الشكوى، فضلا عن تحريات مباحث أبوحماد التى أفادت بعد توصلها إلى حقيقة ارتكاب الزوجة جريمة الزنا، مما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم بحبس المتهمة سنة وبراءتها مما أنسب إليها.


الشرقية

ابوحماد

مكالمة مسجلة

الزنا

محكمة جنح ابوحماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش أثناء نقل عفش عروسة فى الشرقية

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:06 م

إعدام أغذية منتهية الصلاحية بمصنع به نقص فى الاشتراطات الصحية بالعاشر

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:48 م

تجديد حبس المتهم بالتعدى على طفل بالشرقية بطريقة وحشية 15 يوما

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 م

قصة فتاة بالشرقية لم تستسلم للمرض.. إيمان استخدمت بقايا الأطعمة وقشر اللب فى رسوماتها.. أول رسوماتها الفنان محمد منير..رسمت رئيس جامعة الزقازيق بورق الشاى المستعمل..شاركت فى 5 معارض فنية وباعت لوحاتها فى سويسرا

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة