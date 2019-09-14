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انطلاق الانتخابات البرلمانية فى تونس 6 أكتوبر

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:17 م
انطلاق الانتخابات البرلمانية فى تونس 6 أكتوبر انتخابات تونس
كتبت إيمان حنا

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انطلقت اليوم حملات الدعاية الخاصة بالمترشحين فى الانتخابات البرلمانية التونسية وذلك بالتزامن مع عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس خارج تونس وتستمر حتى مساء غد الأحد، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

ويتم الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر 2019 بالنسبة إلى الناخبين التونسيين فى الداخل، على أن يكون الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين في الخارج ممتداً على ثلاثة أيام من 4 و5 و6 أكتوبر المقبل.

 

وقد شهدت مكاتب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية بالبلدان المختلفة إقبالا من أبناء الجالية التونسية و تستمر مكاتب الاقتراع فى عملها اليوم حتى السادسة مساء وتبدأ غدا فى تمام الثامنة صباحا (وفقا لتوقيت كل دولة يتم فيها الاقتراع).

 

يذكر أن تونس دخلت مرحلة الصمت الانتخابى منذ منتصف ليل الجمعة.


تزنس تنتخب

انتخابات تونس

تونس

الانتخابات البرلمانية

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