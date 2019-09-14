سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

انتشال جثة طالب بمياه النيل فى بنى سويف بعد غرقها بمركز سمالوط

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:51 م
انتشال جثة طالب بمياه النيل فى بنى سويف بعد غرقها بمركز سمالوط انتشال جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح أهالي قرية جبل النور بمركز ببا جنوب بني سويف، من انتشال جثة طالب، طافية بمياه النيل أمام القرية.

تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بإبلاغ الأهالي لمركز شرطة ببا بعثورهم على جثة طافية بمياه النيل بزمام قرية جبل النور.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "أحمد . ح . م" 14 عام، طالب، ومقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تبين أن الجثة مُبلغ بغرقها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، في مياه النيل أمام قرية اطسا في المحضر رقم 4262 إداري مركز سمالوط، بأنه اثناء قيام المتوفي بممارسة هواية الصيد في مياه النيل سقط داخله وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

 تم تحرير المحضر رقم 35 أحوال مركز ببا بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

 

 

بنى سويف

غرق طالب

سمالوط

ببا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد غرقه بـ 3 أيام.. انتشال جثة طالب الطب أحمد مجدى فى 10 ساعات بعد تكسير صخور الشاطئ.. رئيس دمياط الجديدة: الجثة انجرفت تجاه الميناء واستقرت بين صخرتين تزن الواحدة منهما 30 طنا.. والاستعانة بونش تلسكوبى لرفعها

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 م

بالاستعانة بمعدات تكسير ..انتشال جثة طالب الطب العالقة بين الصخور بدمياط

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:59 م

انتشال جثة طفل غريق بشاطئ بورسعيد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:16 م

انتشال جثة عامل بمديرية التربية والتعليم من مياه بحر مويس بالشرقية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة