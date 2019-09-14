انتشال جثة طالب بمياه النيل فى بنى سويف بعد غرقها بمركز سمالوط

نجح أهالي قرية جبل النور بمركز ببا جنوب بني سويف، من انتشال جثة طالب، طافية بمياه النيل أمام القرية.

تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بإبلاغ الأهالي لمركز شرطة ببا بعثورهم على جثة طافية بمياه النيل بزمام قرية جبل النور.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "أحمد . ح . م" 14 عام، طالب، ومقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تبين أن الجثة مُبلغ بغرقها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، في مياه النيل أمام قرية اطسا في المحضر رقم 4262 إداري مركز سمالوط، بأنه اثناء قيام المتوفي بممارسة هواية الصيد في مياه النيل سقط داخله وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

تم تحرير المحضر رقم 35 أحوال مركز ببا بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.