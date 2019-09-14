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انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 ص
انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس المرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة للمرور السيارات بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعًا للزحام المرورى، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، الذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية، لحين انتهاء مدة الأعمال المحددة بالطريق.

وبدأت تلك الأعمال لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة الذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى وسط انتشار الخدمات، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب) وتستمر حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

 

 

 


اعمال تطوير

خدمات مرورية

كوبرى عباس

اصلاحات

كاميرات مراقبة

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