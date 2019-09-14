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اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص
اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس ضعف السمع عند الأطفال - صورة أرشيفية
السويس - السيد فلاح

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تنطلق اليوم السبت، المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة بمحافظة السويس، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، فى تصريحات له، إن المديرية استعدت لانطلاق المبادرة تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد والتى كشفت عنها وزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن المديرية استعدت لانطلاق المبادرة اليوم فى 8 مراكز بإدارات "السويس، والأربعين، والجناين، وفيصل، عتاقة"، فى المراكز الآتية: "مكتب صحة السويس، ومركز الأربعين، ومركز الصباح، ومركز الإيمان، ومركز مبارك، ومركز التوفيق، ومركز الشروق، ووحدة كبريت"، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع، مشيرًا إلى أن هذا الفحص سوف يتم تطبيقه عند تسجيل الطفل لاستخراج شهادة الميلاد ولن يتم استخراج شهادة الميلاد إلا بعد اجتياز المولود لهذا الكشف.


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