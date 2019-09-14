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اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:00 م
اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب: الإرهاب فكرة شيطانية مثل مرض السرطان وأساسها ضرب مركز ثقل الدين.

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الرئيس لمرتزقة السوشيال ميديا: ما أثير فى الفترة الماضية كذب وافتراء.. ولمروجى الشائعات: هو أ نتم فاكرين إنكم لما تتكلموا بالباطل هتخوفونى ولا إيه؟

مصر بلد كبير بيكم وتستحق إنها تتعامل إنها كبيرة.

دفعنا ثمنا بعد 2011 وهندفعه.. ولم تكن أبدا تبنى سدود على نهر النيل إلا فى 20

المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة جدا لأى سلوك مش مظبوط

مواقع التواصل الاجتماعى فى 2011 ساهمت فى صياغة فكر وتزييف الوعى

الهدايا اللى جاتلى معمولها متحف اسمه «متحف مقتنيات الرئيس»

بقول للمصريين ياخدوا بالهم من بلدنا.. وكل اللى موجود مؤقت وزايل

مفيش مشروع اتعمل فى الدولة إلا لما يجيلنا بعده كلام كتير يشكك فى هذا الأمر

ببنى فى العاصمة دولة الدنيا كلها هتتفرج عليها.. ومدينة فنون وثقافة هى الأكبر فى العالم

اليوم السابع
 

 


اليوم السابع بلس

الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب

المؤتمر الثامن للشباب

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