اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب: الإرهاب فكرة شيطانية مثل مرض السرطان وأساسها ضرب مركز ثقل الدين.

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ببنى فى العاصمة دولة الدنيا كلها هتتفرج عليها.. ومدينة فنون وثقافة هى الأكبر فى العالم



