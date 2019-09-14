اليمن يدين الهجوم الإرهابى على معملين لـ"أرامكو" بالسعودية

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أدان اليمن بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة بقيق وهجرة خريص فى المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة سبأ للأنباء - وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد كافة الإجراءات التى تتخذها المملكة فى مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الوزارة تأكيد موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا، ليس فقط على المملكة وإنما أيضا على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، السيطرة على حريقين فى معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.