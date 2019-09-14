سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان العلاقات الثنائية وجهود السلام

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
اليمن والاتحاد الأوروبى يبحثان العلاقات الثنائية وجهود السلام اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، اليوم الجمعة، مع نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي بيدرو سيرانو، العلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السفير استعرض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة فيما يتعلق بعملية السلام وتطبيق اتفاقية ستوكهولم كخطوة أساسية لبناء الثقة وإحلال السلام، وسط استمرار تعنت المليشيا الحوثية ورفضها الالتزام بما وقعت عليه.
 
وقال السفير اليمني " إن الحكومة تعمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على استعادة الأوضاع والاستقرار في عدن".
 
من جانبه، أكد نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد لجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، وكذلك دعم أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

اليمن

الاتحاد الأوروبي

بيدرو سيرانو

مارتن جريفيث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة