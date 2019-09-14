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الهلال الأحمر السعودى يفعّل اليوم العالمى للإسعافات الأولية بتبوك

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:56 م
الهلال الأحمر السعودى يفعّل اليوم العالمى للإسعافات الأولية بتبوك الهلال الاحمر السعودى فى تبوك
وكالات

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فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودى، بمنطقة تبوك، الاحتفال باليوم العالمى للإسعافات الأولية، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بدأتها أمس بإقامة معرض توعوى فى أحد المراكز التجارية بتبوك، بحضور مدير عام الفرع أحمد العنزى .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، ضم المعرض العديد من الأركان منها : ركن المحاضرات الإسعافية التي قدمت حسب الفئات العمرية ، وركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى وكيفية تنفيذه، مع ذكر أبرز الحالات الحرجة وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملى على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار، كما ضم المعرض ركناً لاستقبال الراغبين بالتطوع بالهيئة والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ، وركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفنى" الذي يخدم جميع أفراد المجتمع، وخاصة ذوى الإعاقة من فئة الصم والبكم لتقديم البلاغات، حيث بإمكانهم طلب الخدمة الإسعافية عن طريق التطبيق وتحديد الموقع بدقة للحالة الإسعافية دون الحاجة للتواصل هاتفيا مع مركز عمليات الهلال الاحمر السعودى، ويحتوي التطبيق على 9 لغات مختلفة ليسهل استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما شمل المعرض على مسرح للطفل، بالإضافة إلى توزيع هدايا رمزية للزوار.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الاحمر السعودى بمنطقة تبوك خالد مرضى العنزى, أن تفعيل الاحتفال باليوم العالمى للإسعافات الأولية يأتى حرصاً من الهيئة لنشر رسالتها بأهمية الاسعافات الأولية، مشيراً إلى أن الفعاليات ستسمر لعدة أيام وذلك من خلال تقديم محاضرات توعوية بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها .


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