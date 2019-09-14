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النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الأكثر تنوعا فى تمثيل الشباب

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:56 م
النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الأكثر تنوعا فى تمثيل الشباب المؤتمر الوطني للشباب
يوسف أيوب

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شهدت النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب تنوع يعد الأكبر في تاريخ المؤتمرات الوطنية للشباب، بحضور مختلف فئات الشباب جغرافيا و مهنيا وتخصصيا.

 

وحضر شباب البرنامج الرئاسي بتنوعهم المعهود ومختلف الشباب من المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد او المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى شباب مختلف الجامعات جنبا إلى جنب مع طلاب الكليات العسكرية وطلاب كلية الشرطة، كما حضر أيضا شباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية وشباب أطباء وشباب باحثين وأكاديميين بالإضافة الى شباب الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب السياسيين.

 

وحضر أيضا الرمز الحقيقي للشباب ألا وهم الرياضيون، حيث ظهر فريق كرة اليد للناشئين والذي توج بلقب كأس العالم لكرة اليد، إضافة الى لاعبي مصر في دورة الألعاب الإفريقية والذين اكتسحوا الدورة بأكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة.

 

وانطلق صباح اليوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 


السيسي

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي

المؤتمر الوطني للشباب

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