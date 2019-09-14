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العاهل الأردنى يعرب عن إدانة بلاده للعمل الإرهابى الذى استهدف شركة أرامكو السعودية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:00 م
العاهل الأردنى يعرب عن إدانة بلاده للعمل الإرهابى الذى استهدف شركة أرامكو السعودية الملك عبدالله الثانى بن الحسين العاهل الأردنى
الرياض أ ش أ

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أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين عن إدانة بلاده للعمل الإرهابى الذى استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو فى محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية،

وأكد العاهل الأردنى لخادم الحرمين الشريفين، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

من جانبه .. أعرب خادم الحرمين الشريفين لملك الأردن عن تقديره لموقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددا على قدرة المملكة السعودية على التصدى لمثل هذا الاعتداء الإرهابى الجبان والتعامل مع آثاره.

 


العاهل الأردنى

العمل الإرهابى

أرامكو السعودية

أخبار السعودية

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