سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين: افتتاح المنتدى الاقتصادى الأورآسى لعام 2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:12 م
الصين: افتتاح المنتدى الاقتصادى الأورآسى لعام 2019 علم الصين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتحت، اليوم السبت، بمدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشى شمال غربى الصين، المنتدى الاقتصادى الأوراسى لعام 2019، وذلك بحضور سياسيين ورجال أعمال وباحثين من 58 دولة.

 

ويتضمن المنتدى - الذى يركز على بناء وتطوير مشروع "الحزام والطريق" - جلسات تتناول موضوعات فى مجالات المالية والبيئة والسياحة والثقافة والأرصاد الجوية والتكنولوجيا.

 

ويشارك فى المنتدى أكثر من ألف ممثل من دول أعضاء وأخرى مراقبة، وشركاء الحوار لمنظمة شنجهاى للتعاون ودول الحزام والطريق ومنظمات دولية ودبلوماسيين معتمدين فى الصين، وممثلى غرف تجارية محلية وأجنبية وأفضل 500 مؤسسة فى العالم ومؤسسات مركزية كبيرة ومؤسسات مالية محلية وأجنبية وخبراء وعلماء.


المنتدى الاقتصادي الأوراسي

مدينة شيآن

الصين

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تعارض بشدة انتهاك سفينة حربية أمريكية مياهها الإقليمية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 م

باكستان تدعو أمريكا والصين وروسيا إلى المساعدة فى حل قضية كشمير

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:10 م

مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:13 م

الصحف العالمية: بايدن استخدم إرث أوباما كدرع ضد منافسيه بمناظرة الديمقراطيين.. الصين تسعى لفصل محادثات التجارة عن قضايا الأمن القومى.. ورئيس "العموم" المستقيل يشبه جونسون بـ"لص البنوك" فى تعامله مع بريكست

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة