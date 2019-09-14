الصين: افتتاح المنتدى الاقتصادى الأورآسى لعام 2019

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افتتحت، اليوم السبت، بمدينة شيآن عاصمة مقاطعة شنشى شمال غربى الصين، المنتدى الاقتصادى الأوراسى لعام 2019، وذلك بحضور سياسيين ورجال أعمال وباحثين من 58 دولة.

ويتضمن المنتدى - الذى يركز على بناء وتطوير مشروع "الحزام والطريق" - جلسات تتناول موضوعات فى مجالات المالية والبيئة والسياحة والثقافة والأرصاد الجوية والتكنولوجيا.

ويشارك فى المنتدى أكثر من ألف ممثل من دول أعضاء وأخرى مراقبة، وشركاء الحوار لمنظمة شنجهاى للتعاون ودول الحزام والطريق ومنظمات دولية ودبلوماسيين معتمدين فى الصين، وممثلى غرف تجارية محلية وأجنبية وأفضل 500 مؤسسة فى العالم ومؤسسات مركزية كبيرة ومؤسسات مالية محلية وأجنبية وخبراء وعلماء.