سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الصحة: تطبيق الميكنة آخر خطوات اكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:46 م
الصحة: تطبيق الميكنة آخر خطوات اكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وزارة الصحة - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة الصحة اجتماعًا، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.

 

ووجهت قيادات وزارة الصحة ومحافظ بورسعيد، شركات الميكنة بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحى فى المواعيد المقررة، لاسيما أن الميكنة هى الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلى للمنظومة واكتمال أركانها،  وتطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء.

 

وأكدت قيادات وزارة الصحة إلى إتمام مرحلة وضع البنية الأساسية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية فى بورسعيد تشمل التركيز على وضع خطوط وأسس التعليم الطبى، حيث عقدت قيادات وزارة الصحة مع كل من وزيرة صحة بريطانيا، ووزير التعاون الدولى لشئون الشرق الأوسط البريطانى فى إطار الاتفاق على تدريب الأطباء والمدربين فى بريطانيا، لرفع كفاءتهم المهنية، بما يخدم المنظومة الصحية.

 

ومن جانبه قدم محافظ بورسعيد، الشكر لقيادات وزارة الصحة على مجهوداتهم وتواجدهم فى المحافظة أسبوعيًا لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى اقتراب اكتمال أركانها، معربًا عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة فى مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد وما تشهده من تحول صحى سيقدم خدمة طبية بمعايير عالمية لأهالى المحافظة.

 

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد رسميًا فى الأول من سبتمبر الجارى، ليكتمل أداء هيئات إدارة المنظومة لتوفير الخدمات العلاجية الطبية لـ920 ألف مواطن فى المحافظة.

 

 وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية،  فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 25 وحدة صحية.


بورسعيد

اخبار بورسعيد

التامين الصحى الشامل

اخبار المحافظات

مستشفيات بورسعيد

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى الجديده

مديريه الصحة بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة: معدل رضاء المواطنين عن خدمات التأمين الصحى ببورسعيد وصل 96%

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 04:43 م

خطة وزارة الصحة للاستعداد للعام الدراسى الجديد.. برامج لمواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية.. تشديد الرقابة الصحية على الأغذية المدرسية.. وتوفير القوافل الطبية لتفعيل الفحص الطبى الشامل

السبت، 07 سبتمبر 2019 12:00 ص

برنامج العلاج على نفقة الدولة لوزارة الصحة يستهدف علاج أكثر من 3 ملايين

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 07:54 م

تعرف على خطة مكافحة الفيروسات لوزارة الصحة

الأحد، 01 سبتمبر 2019 04:00 ص

8 التزامات على وزارة الصحة للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

السبت، 31 أغسطس 2019 02:20 ص

فريق من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية لمتابعة الخدمة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:51 ص

محافظ الشرقية يوجة وكيل وزارة الصحة بعلاج طفل "بنى حسن" المتعدى عليه من جاره

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة