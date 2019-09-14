السيسي: المدرسة والمسجد والكنيسة والإعلام والأسرة أساس بناء الشخصية المصرية.. فيديو

كتب أيمن رمضان - تصوير حسين طلال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تسير للأفضل وكلما تحسنت الأوضاع كلما انعكس ذلك على كافة قطاعات الدولة والمواطن المصرى، متابعًا: "كل ما ظروفنا تتحسن كل ما انعكس ذلك على الجميع.. اللى أحنا فيه صعب أوى.. عملية تشكيل وبناء الشخصية المصرية ليس قائم على التعليم فقط".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن المدرسة لا تستطيع أن تقوم قادرة على البناء بمفردها بل لابد من تكاتف وترابط المجتمع من أجل بناء الشخصية المصرية، موضحا أن التعليم جزء من بناء، ولكن هناك دور آخر يقع على المسجد والكنيسة والإعلام، والأسرة.

ولفت الرئيس، إلى أن الطلب على المدرسة الجديدة يزداد والطلب على المعلمين الجدد يزداد نظرًا للزيادة السكانية، مشددًا على أن وزير التربية والتعليم مهموم بتطوير العملية التعليمية رغم الهجوم عليه، مضيفًا: "نحن فى نقاش مستمر والوزير مهموم بتطوير التعليم.. رغم الهجوم عليه".

وانطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة 1600 شخص غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.































































