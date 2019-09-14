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الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:19 م
الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "أنت النهاردة جاى تضرب الصدق، اللى بقوله من غير أسماء فالطرح اللى بيطرح أو الموضوعات اللى بتطرح ممكن تكون حقيقة.. صحيح لما يتقال إن حالة الوفاة فى أحداث القناة وبعدين اتأجلت 3 أيام لغاية لما نفتتح القناة، بقى الراجل ده يعمل فى أهل بيته كده نصدقه تانى؟.. الراجل ده عمل المدفن طب آه صحيح، طب على حساب مين؟.. الكلام ده بقوله الأجهزة قالتلى أبوس إيديك متقولوش.. ولكن علشان أريح كل مصرى ومصرية موجودة فى بيتهم، لا والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء."


السيسي

الرئيس السيسي

مؤتمر الشباب

مركز المنارة

القاهرة الجديدة

المؤتمر الوطني للشباب

اليوم السابع بلس

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