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الرئيس السيسي: "العفى محدش يقدر ياكل لقمته.. ومصر مش هتبقى عفية إلا بيكم"

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:16 م
الرئيس السيسي: "العفى محدش يقدر ياكل لقمته.. ومصر مش هتبقى عفية إلا بيكم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة السودان والثورة السودانية وأى اضطراب لأى دولة بالجوار له تأثير سلبى وإيجابى، وكل ما سرعة تعافى الدول من الثورات سيكون هناك تأثيرا إيجابيا لنا، مؤكدًا أنه فيما أزمة سد النهضة فهناك تنسيق ما بين أشقائنا فى السودان وأثيوبيا فى موضوع المياه، ولم تتأثر مصر كثيرًا فى مشكلة القضية المياه.  

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس خلال فعليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب: "مطلوب حجم المياه اللى بتخزن وراء سد النهضة هى 75 مليار متر، والمياه اللى هتتخزن من حصة مصر والسودان وأثيوبيا، عشان الخزان يملئ.. وهناك تنسيق مع الدول للوصول إلى حصة مناسبة للحصة التى تأخذه مصر 55 مليار متر مكعب سنويا، احنا بنتكلم عن اتفاق لملئ وتشغيل الخزان بالشكل اللى مش يعمل ضرر لمصر يمكن تتحمله.. وشغالين للوصول لحلول فيها واتصور متحركين للوصول الخزان بالشكل أن احنا نستطيع تقبل الضرر".  

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "العراق قبل سنة 90 كان بيجيلها 100 مليار متر مياه واليوم وصل 30 مليار لتر مياه عرفت الدولة لما بتتعض بيحصلها أيه؟ والعفى محدش يقدر ياكل لقمته، وخلى بالكم من بلدكم حافظوا على مش هتبقى عفيه اللى بيكم".  


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