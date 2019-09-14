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الرئيس السيسى يشهد جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" بمؤتمر الشباب

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:41 م
الرئيس السيسى يشهد جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" بمؤتمر الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هى دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس" وهى من أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير، والتى يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.

 


السيسى

الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب

المؤتمر الوطنى للشباب

مركز المنارة

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