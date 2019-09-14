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الرئيس السيسى: المجتمع غير مستعد لتطبيق تجربة احتساب الرياضة فى التقييم التعليمى

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:57 م
الرئيس السيسى: المجتمع غير مستعد لتطبيق تجربة احتساب الرياضة فى التقييم التعليمى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان - تصوير حسين طلال

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تسير بشكل متوازن فى تطوير المنظومة التعليمية فى كافة المستويات، مشيراً إلى أن احتساب الرياضة كتقييم فى المنظومة الرياضية ضمن الدرجات النهائية فكرة تم دراستها ولكن الوقت غير مناسب لتطبيقها".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (1)

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، قائلاً:"بصراحة قلت الموضوع ده من عامان .. أننا نهتم بالرياضة ونخلى ليها درجات تدخل فى تقييم الطالب ..نخشى من أننا فى حالة عدم استقرار آليات حقيقية ينتج عنها إعاقة هذا الموضوع وتطبيقه بشكل مثالى".

موضحاً أن هذه الخطة تتطلب اختبارات واستعدادات أخرى للمدرسة، فضلاً عن تهيئة المجتمع لذلك، وتابع:"الخطة تحتاج اختبارات وأشياء أخرى..لم نلغى الفكرة حتى تكون المدارس والمجتمع مستعدين لهذه الخطة".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (2)

وقال الرئيس السيسى:" أجسامنا كشباب وطلبة المدراس مش أجسام الشباب.. وده أمر كنت متصور أننا نحله  ونخلى الرياضة جزء من التقييم فى العملية التعليمية حتى يكون هناك اهتمام".

واستكمل الرئيس:"لن نستطيع أن نفرض هذا الأمر فى هذه المرحلة حتى تحتسب فى التقييم .. بالمناسبة ممكن الرياضة تتعمل فى البيت ولا محتاجة جيم ولا حاجة خالص ممكن تتعمل فى مكان مترين فى مترين ".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (3)

ومن حيث الإرتقاء بمستوى التعليم وجعل التعليم المصرى فى المراتب الأولى عالمياً، قال الرئيس السيسى الكلمة سهلة فى القول ولكن النجاح يحتاج إلى عمل وجهد وصبر، مؤكداً أن الجامعات المتطورة التى تعمل عليها الدولة ستوفر فرص للنجاح والإرتقاء أعلى مما هو موجود الآن فى الجامعات الحالية، وتابع:"الفرق الرياضية المصرية حققت النجاحات بالجهد والعمل والصبر ..واتمنى أن يجعلنا الله فى مستوى مناسب  وواثق بفضل الله أن شاء الله سنكون كذلك..نعمل على إنشاء22 جامعة مثل جامعات المنصورة والعلمين والجلالة والملك سليمان وغيرها..  كل هذه الجامعات تم تنفيذها لتكون مقومات النجاح بها على أعلى مستوى".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (4)

وانطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (5)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (6)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (7)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (8)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (9)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (10)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (11)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (12)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (13)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (14)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (15)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (16)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (17)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (18)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (19)
 

 


اسال الرئيس

مؤتمر الشباب

اخبار مصر

الرئيس السيسى

التعليم

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

وجهه نظر

كلام سياده  الرئيس صحيح ولكن يمكن وضع التفوق الرياضي في الاعتبار عند التقدم للكليات الرياضيه او العسكريه او من تحتاج الي اللياقه البدنيه

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