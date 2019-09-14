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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابى على منشآت نفطية سعودية

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:30 م
الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابى على منشآت نفطية سعودية محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ

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أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الإرهابى، الذى تعرضت له منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية، واعتبرته تصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر فى المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - فى بيان، اليوم السبت - وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطينى إلى جانب المملكة العربية السعودية فى مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وعلى قدرة المملكة على الانتصار على الإرهاب والإرهابيين.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على دعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها، مشيرة إلى أن فلسطين وشعبها يحفظون للمملكة مواقفها المشرفة ووقوفها الدائم مع القضية الفلسطينية وكافة قضايا الأمتين العربية والاسلامية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن تمكن فرق الأمن الصناعى بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا فى معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، بعد استهدافهما بطائرات مسيرة صباح اليوم.

 


الرئاسة الفلسطينية

فلسطين

أخبار فلسطين

الهجوم الإرهابى

منشآت نفطية سعودية

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