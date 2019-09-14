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الدكتورة رانيا المشاط ناعية الراحل فؤاد سلطان: قدوة لجميع وزراء السياحة

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:02 م
الدكتورة رانيا المشاط ناعية الراحل فؤاد سلطان: قدوة لجميع وزراء السياحة الدكتورة رانيا المشاط

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نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وجميع العاملين فى الوزارة، فؤاد سلطان وزير السياحة والطيران المدنى الأسبق، الذى وفاته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط عبر حسابها الرسمى على تويتر: كان فؤاد سلطان واحدًا من مؤسسى قطاع السياحة فى مصر، وساهم فى النهوض بصناعة السياحة، ويعتبر القدوة لجميع وزراء السياحة الذين تعاقبوا من بعده.

 وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط والعاملين بالوزارة وهيئاتها بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتولى الراحل فؤاد سلطان منصب وزير السياحة والطيران المدنى لمدة 8 سنوات، خلال الفترة من عامى 1985 وحتى عام 1993، ويعد من أبرز وزراء السياحة، ومؤسس النهضة السياحية فى مصر، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1951، كما حصل على دراسات عليا فى الاقتصاد خلال الفترة من عام 19954 وحتى عام 1959 9، دراسة فى التحليل المالى والسياسى من معهد صندوق النقد الدولى 1968.

وعمل الدكتور فؤاد سلطان بالبنك المركزى المصرى لمدة 20 عامًا خلال الفترة من عام 1951 وحتى عام 1971، كما عمل مستشارًا بصندوق النقد الدولى لدى اليمن لمدة 3 سنوات خلال الفترة من عام 1971 وحتى عام 1974، كما عمل مديرًا عامًا للبنك العربى الدولى خلال الفترة من عام 1974 وحتى عام 1975 ورأس بنك مصر إيران خلال الفترة من بين عام 1975 وحتى عام 1980.

 


رانيا المشاط

وزيرة السياحة

فؤاد سلطان

وفاة فؤاد سلطان

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