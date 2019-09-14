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الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:43 ص
الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص ارامكو السعودية - ارشيفية
رويترز

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 قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.
 
ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.

السعودية

ارامكو

طائرات مسيرة

بقيق

اليوم السابع بلس

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