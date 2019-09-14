الرئيسية أخبار عاجلة الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص السبت، 14 سبتمبر 2019 07:43 ص ارامكو السعودية - ارشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة. ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات. السعودية ارامكو طائرات مسيرة بقيق اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة العربية: السيطرة على حريق بمعمل أرامكو فى بقيق بالسعودية السبت، 14 سبتمبر 2019 05:19 ص دبى قِبلة قادة المصارف العالمية للتحضير لطرح أرامكو السبت، 14 سبتمبر 2019 05:06 ص مصادر: أرامكو السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:08 م رئيس أرامكو: الطرح الأولى للأسهم قريبا ومستعدون للإدراج حين يقرر المساهمون الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 09:37 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟ الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي 5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17 تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان المزيد من Trending Plus
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