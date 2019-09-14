الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

رويترز

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.

ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.