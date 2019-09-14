التلفزيون السعودى: صادرات النفط لا تزال مستمرة بعد حريق أرامكو

كتب محمد تهامى زكى

أفاد التلفزيون السعودى الرسمى، أن صادرات النفط من المملكة السعودية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية، معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #بقيق: إمدادات النفط مستمرة .. وستبقى #المملكة هي المصدر الأول والهام لتصدير الطاقة في أنحاء العالم. pic.twitter.com/5SQQnyTnzF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2019

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية التى يتواجد مراسلها حاليا فى بقيق، أن استعدادات هائلة تتخذ من قبل "أرامكو" والجهات المعنية الحكومية بغية ضمان الجهوزية لأى حادث طارئ فى شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة فى مجال تصدير النفط.

فيديو | مراسل الإخبارية: الحركة طبيعية في محافظة بقيق بعد السيطرة على الحريقين التابعين لشركة أرامكو. #الإخبارية pic.twitter.com/5bSzMltwQ7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2019

وذكرت القناة، أن السلطات السعودية تطمئن مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردى ومصدرى الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كى تبقى المملكة المصدر الأول والهام فى تصدير الطاقة حول العالم.