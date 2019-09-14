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التحقيقات: المتورط فى التنقيب عن الآثار ببولاق أبوالعلا متهم في 9 قضايا

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص
التحقيقات: المتورط فى التنقيب عن الآثار ببولاق أبوالعلا متهم في 9 قضايا تنقيب عن اثار - ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبوالعلا، أن المسجل خطر ، المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه فى دائرة القسم وبحوزته أسلحة نارية وذخائر، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرها "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، ورود معلومات معلومات  لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام عاطل بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الشقة سكنه على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 16 مترًا، و3 فرد روسى، وخرطوش، 5 طلقات نارية، سلاح أبيض "سنجة"، وأدوات الحفر والتنقيب عن الآثار.

بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الدفاع، والحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، فأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار

أثار مصر

بولاق ابو العلا

محكمه جنوب القاهره

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