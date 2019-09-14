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التحرى حول 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة فى مصر القديمة

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:41 م
التحرى حول 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة فى مصر القديمة انتحال صفة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع 4 أشخاص قاموا بسرقة مبالغ مالية، وهواتف محمولة من أحد المساكن بمصر القديمة، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة،  بلاغا 3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبلغ 3000 ريال سعودى- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربتى منزل بالاشتراك مع 3عاطلين سبق اتهام أحدهم فى قضية "مخدرات").

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت ربتى المنزل بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجنى عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، خططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

بإرشادهم تم ضبط (مبلغ 1500 ريال سعودى، مبلغ 2000 جنيه مصرى، هاتف محمول) بمسكنهم، وأقروا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

 

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين، وتهموهم والهارب بارتكاب الواقعة جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهرة

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