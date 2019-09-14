التحالف العربى: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين فى الهجوم على معملى أرامكو

كتب وكالات

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابى صباح اليوم السبت ( 14 سبتمبر 2019م ) على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعى الهجوم الإرهابى فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمى وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.