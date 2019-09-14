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التأمين الصحى الشامل: المنظومة الجديدة تطبق معايير عالمية فى العلاج

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص
التأمين الصحى الشامل: المنظومة الجديدة تطبق معايير عالمية فى العلاج الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بخطوات متميزة وفقًا لمنظومة متكاملة داخل وزارة الصحة على قدر كبير من الاحترافية، ما أدى للإشادة العالمية بالمشروع كونه من التجارب الرائدة على مستوى العالم، رغم أنه فى مرحلته الأولى من التطبيق ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات له، إن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد سيعمل على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحى فى مصر لتتبع أفضل المعايير العالمية، ما ينتج عنها حصول المواطن المصرى على خدمة تأمينية صحية متميزة على أعلى مستوى.

وأضاف السبكى، أن النظام يعتمد على طب وطبيب الأسرة، ونحن نعمل وفق آليات وأدلة العمل فى مجال طب الأسرة داخل منظومة التأمين الصحى، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء.

 


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

طب الاسرة

طبيب الاسرة

اخبار

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