البرلمان العربى يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة /أ ش أ/

يشارك البرلمان العربى بوفد برئاسة عادل العسومى، نائب رئيس البرلمان العربى، يضم ستة أعضاء من ست دول عربية وهى "مصر ومملكة البحرين وجمهورية العراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية ودولة ليبيا"، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية، غدا الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019.

تأتى مشاركة البرلمان العربى فى متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية، حرصا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسى فى الجمهورية التونسية، وذلك تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.

ووضع البرلمان العربى خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة فى مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية بتاريخ 15 سبتمبر 2019م، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة بتاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير للدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربى المشارك فى متابعة العملية الانتخابية.

يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية غدا الأحد، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.