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البترول: تكرير 1.6 مليون طن زيت خام خلال العام المالى 2018-2019 بزيادة 36%

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:22 م
البترول: تكرير 1.6 مليون طن زيت خام خلال العام المالى 2018-2019 بزيادة 36% وزارة البترول - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على الالتزام بتنفيذ برنامج العمل المتكامل لتطوير صناعة التكرير وتصنيع البترول وزيادة الطاقات التكريرية وتحسين القدرات وكفاءة تشغيل المعامل وإنشاء وحدات جديدة بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية.

 

وشددت الوزارة على الالتزام الصارم بإجراءات الأمان الصناعى والسلامة فى كافة مراحل التشغيل للحفاظ على الأفراد والأصول الإنتاجية وحماية البيئة والاستمرار فى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يهدف إلى تحسين الأداء وترشيد الإنفاق وتوفير المعلومات الدقيقة التى تسهم فى دعم اتخاذ القرار.

 

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتى السويس لتصنيع البترول والنصر البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

 

واستعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث أوضح أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 1.6 مليون طن خلال العام المالى 2018-2019 بزيادة نسبتها 36% على العام السابق، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت فى المساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى حوالى 2.4 مليار جنيه .

 

وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بالشركة متضمنًا وحدة إنتاج البوتاجاز باستخدام أحدث التكنولوجيات للوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية وتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز وإنتاج سولار مطابق للمواصفات الأوروبية، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ويهدف إلى إنتاج 396 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعى الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

 

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.


وزارة البترول

قطاع البترول

السلامة والصحة المهنية

البترول

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