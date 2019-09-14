الامارات .. انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس" بعد ظهر غدٍ

وكالات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انتهاء العمل بقرار «حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد 15 سبتمبر الجاري ، حسبما نشرت جريدة البيان الاماراتية .

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر، وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.