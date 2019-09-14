الاثنين المقبل.. انطلاق مؤتمر الحديد والصلب فى السعودية بمشاركة 40 متحدثاً دولياً

كتب محمد تهامى زكى

تستعد اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية، لإطلاق المؤتمر السعودى الدولى الأول لصناعة الحديد، الاثنين المقبل، 16 سبتمبر الجارى، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يستعرض المؤتمر زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية بالمملكة فى مجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، إضافة إلى استقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة، حيث يستهدف جميع قادة صناعة الحديد والصلب العالمية والإقليمية لأول مرة على أرض المملكة، جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وكذلك بحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، ومنها الحروب التجارية وأثرها على صناعة الحديد ومستقبلة، وكذلك التحديات التى تواجه هذه الصناعة المهمة.

من جانبه، قال المهندس رائد العجاجى، رئيس المؤتمر واللجنة الوطنية لصناعة الحديد، إن المؤتمر اكتسب أهمية بالغة بعد رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الذى قام بتذليل جميع الصعوبات ليقام هذا المؤتمر فى وقته، مبيناً أن المؤتمر يأتى فى ظرف بالغة الأهمية والمتمثلة فى إقرار وزارة مستقله تعنى بالصناعة والثروة المعدنية.

وبين أن الإقبال الكبير على المؤتمر يعطى الكثير من الدلالات على أهمية هذه الصناعة وريادة المملكة فيها، حيث تم إغلاق باب التسجيل مبكراً بعد استقبال أكثر من 850 مسجلاً وهى الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر، مفيداً أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد تشرف على تنظيم هذا المؤتمر الغير ربحى بجهود وطنية خالصة.