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استقرار أسعار الحديد لتبدأ من 11200 جنيه.. والأسمنت من 700 جنيه

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:47 م
استقرار أسعار الحديد لتبدأ من 11200 جنيه.. والأسمنت من 700 جنيه حديد ــ صورة أرشيفية
كتب ـ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 -9- 2019  حالة من الاستقرارا، مع تراجع المبيعات فى الأسواق .

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تتراوح  بين 11.000 : 11.700 جنيه ، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، ذلك بحسب الجودة والنوعية ومصاريف النقل .

وأضاف  الزينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأسمنت سجلت من المصنع 650 - 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، وذلك بحسب المصنع والمنطقة ومصروفات النقل .

 


الحديد

الاسمنت

اخبار اقتصاد

مواد البناء

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