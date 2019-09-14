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استشارى نفسى بمؤتمر الشباب: بعض مستخدمى السوشيال يحتاجون لعلاج

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:23 م
استشارى نفسى بمؤتمر الشباب: بعض مستخدمى السوشيال يحتاجون لعلاج دينا نعوم - استشاري طب نفسي
كتب سمير حسنى

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قالت الدكتورة دينا نعوم، استشارى طب نفسى، أن هناك عددًا كبيرًا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى يقومون باختلاق بعض الشائعات حتى يثيروا إعجاب متابعيهم، مشيرة إلى أن بعض مستخدمى السوشيال ميديا يحتاجون إلى علاج نفسى.

 

وأضافت استشارى الطب النفسى خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بحضور الرئيس السيسى، أن بعض الدول تدرس حجب "اللايكات" فى "فيس بوك" لأنه يؤثر بصورة سلبيىة على الإنسان، مبينة أن "اللايكات" قضية تنقسم إلى جزءين، أولها الشخص الذى يضع الرسالة وينتظر "لايكات" ليشعر بالأهمية، وقد يختلق مواضيع وقصص لأنه أصبح مدمنًا لهذه اللايكات، وهذا الشخص قد يكون مصدرًا لبعض الإشاعات.

 

وتابعت: أما الجزء الثانى فيتعلق بالأشخاص الذين يسمعون عن الإشاعات، وهو ما يقود إلى نظرية فى الطب النفسى تسمى "التفكير الجماعى" والتى يصل فيها الإنسان إلى الاعتقاد بأن أصحاب الـ80 ألف لايك يفكرون بطريقة سليمة وبالتالى لا يشعر بقيمة رأيه وأهميته.

 

وشددت على أن الطب النفسى الاجتماعى أكد على أن إدمان السوشيال ميديا يؤثر بشكل سلبى على المجتمع، من خلال بث روح اليأس وعدم الثقة فى البلد والمجتمع والحكومة".


دينا نعوم

استشارى طب نفسى

السيسي

الرئيس السيسي

مؤتمر الشباب

مركز المنارة

القاهرة الجديدة

المؤتمر الوطني للشباب

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