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"استثمر فى مصر".. مؤتمر اقتصادى لجمعيات رجال الأعمال لجذب الاستثمارات

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:26 م
"استثمر فى مصر".. مؤتمر اقتصادى لجمعيات رجال الأعمال لجذب الاستثمارات على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

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تنظم 3 جمعيات رجال أعمال، مؤتمراً صحفياً، ظهر يوم الاثنين للإعلان عن مؤتمر اقتصادى متكامل بعنوان "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال".
 
ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة رؤية مجتمع الأعمال المصرى حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته فى اختراق الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات مع إلقاء الضوء على مقومات استدامة النمو والتصور للمنتج المصرى والنهوض به.
 
وتقدمت الجمعيات الثلاثة، وهم جمعية رجال الأعمال المصريين، جمعية رجال أعمال إسكندرية، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، المسئولة عن تنظيم المؤتمر بطلب الحصول على رعاية رئيس مجلس الوزراء.
 
يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين، عقدت سلسلة من اللقاءات المغلقة للجانها المختلفة لوضع رؤيتها للاقتصاد المصرى، فيما تعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال أجندة الأعمال الوطنية، وهى أجندة تتضمن رؤيتها لمستقبل الاقتصاد فى مصر.

اخبار الاقتصاد

جمعيات رجال الاعمال

مؤتمر اقتصادى

رجال الاعمال

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