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ارتفاع عدد وفيات الكوليرا فى النيل الأزرق بالسودان إلى 5 حالات

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 ص
ارتفاع عدد وفيات الكوليرا فى النيل الأزرق بالسودان إلى 5 حالات ضحايا الكوليرا ارشيفية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الصحة في ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان) ارتفاع عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا إلى 5 حالات، موضحة أنه تأكد إصابة 67 حالة منها 18 إصابة لا زالت تتلقى العلاج في غرف العزل.
 
وكانت وزارة الصحة أعلنت وفاة 3 حالات جراء إصابتها بالكوليرا في النيل الأزرق.
 
من جانبه، أكد وزير الصحة الاتحادية دكتور أكرم علي التوم، خلال تفقده غرف العزل بمستشفى الروصيرص في النيل الأزرق، ضرورة معالجة أوجه القصور، ومناقشة المطالب المرفوعة مع حكومة الولاية، واللجنة العليا للطوارئ بمجلس الوزراء.
 
وقال التوم: "لن نكون بمعزل عن الشعب، في العهد الجديد"، مؤكدا ضرورة التعامل مع الأوضاع في النيل الأزرق بشفافية.
وأضاف أن الكوليرا وغيرها من الأمراض المصاحبة للخريف، تحتاج لتكاتف جهود المجتمع الأهلي والحكومي والمنظمات، مثمنا جهود العاملين بمراكز العزل.
 
وتوقع أن يسهم تكاتف الجهود في القضاء على الكوليرا قبل نهاية الخريف، مشددا على ضرورة اليقظة العالية من كافة القطاعات.

وزارة الصحة

جنوب السودان

الكوليرا

النيل الأزرق

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