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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات فى إسبانيا إلى 6

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 م
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات فى إسبانيا إلى 6 أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون فى إسبانيا، إن السلطات عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما فى جنوب شرق البلاد، اليوم السبت، مما يرفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت بمعدلات قياسية على مدى اليومين الماضيين إلى 6.

ونشرت السلطات أكثر من 1100 من أفراد الجيش في منطقتي بلنسية ومورسيا للمساعدة في إنقاذ المحاصرين بفعل مياه الفيضانات وفي إجلاء الآلاف لمناطق آمنة بعد أن فاض نهر عن ضفتيه وغمرت المياه الطرق السريعة.

وسقط أحدث القتلى في مدينة أوريويلا التي تبعد نحو 55 كيلومترا عن مدينة أليكانتى الساحلية التي زار بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء مركز القيادة المختص بمواجهة حالات الطوارئ بها.

وكتب على تويتر "للأسف.. ننعي قتيلا آخر في أوريويلا".

وأبقت الوكالة الوطنية للطقس على التحذير من حالة الطقس عند المستوى الثالث في مقياس مؤلف من أربع نقاط للعديد من المناطق في وسط وجنوب إسبانيا.


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