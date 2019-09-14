سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إطلاق حملة تطعيم ضد الملاريا فى كينيا وغانا ومالاوى

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:51 م
إطلاق حملة تطعيم ضد الملاريا فى كينيا وغانا ومالاوى حملة تطعيم - أرشيفية
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت كينيا وغانا ومالاوى، حملة تطعيم ضد مرض الملاريا، باستخدام لقاح هو الأول، تنفيذا للبرنامج التجريبى للقاح كأداة لمكافحة الملاريا، الذى لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال فى أفريقيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم السبت، أن اللقاح المعروف باسم (أر تى إس إس) سيكون متاحا للأطفال من عمر 6 أشهر فى مناطق مختارة من البلاد، مشيرة إلى أن اللقاح هو الأول والوحيد الذى يقلل بشكل ملحوظ من الملاريا لدى الأطفال.

ونوهت المنظمة الدولية بأن الملاريا تودى بحياة طفل واحد كل دقيقتين وهى المرض الذى يعتبر القاتل الرئيسى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات فى كينيا.

وأفادت المنظمة بأن تجربة اللقاح ستوفر المعلومات والبيانات الرئيسية لمنظمة الصحة بشأن الاستخدام الواسع للقاح فى أفريقيا.

 


كينيا

غينيا

مالاوى

الملاريا

حملة الملاريا

مكافحة الملاريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء تجربة أول مصل عالمي ضد الملاريا في كينيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:21 ص

وزارة الصحة السودانية: ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا فى كل الولايات

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 01:00 م

خبراء يضعون خطة للقضاء على الملاريا بحلول عام 2050

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 12:00 م

دراسة: الكلاب يمكنها تشخيص الإصابة بالملاريا عن طريق الشم

الخميس، 05 سبتمبر 2019 11:00 م

دراسة: عدوى الملاريا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 10:00 م

قريبا.. عقار جديد للملاريا يمحو الطفيل ويمنع انتقاله

السبت، 31 أغسطس 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة