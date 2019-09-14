إطلاق حملة تطعيم ضد الملاريا فى كينيا وغانا ومالاوى

جنيف /أ ش أ/

أطلقت كينيا وغانا ومالاوى، حملة تطعيم ضد مرض الملاريا، باستخدام لقاح هو الأول، تنفيذا للبرنامج التجريبى للقاح كأداة لمكافحة الملاريا، الذى لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال فى أفريقيا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم السبت، أن اللقاح المعروف باسم (أر تى إس إس) سيكون متاحا للأطفال من عمر 6 أشهر فى مناطق مختارة من البلاد، مشيرة إلى أن اللقاح هو الأول والوحيد الذى يقلل بشكل ملحوظ من الملاريا لدى الأطفال.

ونوهت المنظمة الدولية بأن الملاريا تودى بحياة طفل واحد كل دقيقتين وهى المرض الذى يعتبر القاتل الرئيسى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات فى كينيا.

وأفادت المنظمة بأن تجربة اللقاح ستوفر المعلومات والبيانات الرئيسية لمنظمة الصحة بشأن الاستخدام الواسع للقاح فى أفريقيا.