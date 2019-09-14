إصابة أربعة جنود فى انفجار مستودع للأسلحة فى كازاخستان

أستانا /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع فى كازاخستان، اليوم السبت، إصابة أربعة جنود جراء انفجار بمستودع للأسلحة فى مدينة أريس.

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أنه بعد أن شب حريق فى مستودع الأسلحة وأثناء عمليات التنظيف من بقايا الشظايا، وقع انفجار صغير؛ ما أسفر عن إصابة أربعة جنود، وتم نقلهم من قبل السلطات المحلية إلى مستشفى عسكرى فى مدينة ألما آتا.

وتقوم الشرطة العسكرية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب حادث الانفجار، مؤكدة أنه لا يوجد أى تهديد للمدنيين فالوضع تحت السيطرة الآن.