سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 39 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعات شمال بنى سويف

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:40 م
إزالة 39 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعات شمال بنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى المهد فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار فى بيان إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، للتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف الحيوى الذى توليه المحافظة اهتماما كبيرا.

وذلك خلال استعراضه اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، برئاسة محمد بكرى، فى مواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعات والتى اسفرت عن إزالة 39 حالة تعد بمساحة 9569 متراً على أراضى أملاك الدولة بجزيرة أبوصالح شرق النيل التابعة لمجلس قروى اشمنت، وذلك من خلال الحملة التى نفذت باستخدام معدات الوحدة المحلية،بحضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،المقدم محمد عبد المنعم نائب مأمور المركز، والرائد محمد محروس رئيس مباحث ناصر، ماجد رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد قاسم مدير الأملاك بمركز ناصر.

 


ازاله التعديات

املاك الدوله والزراعات

مركز ومدينه ناصر

محافظ بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة