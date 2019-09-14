إزالة 39 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعات شمال بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على أهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى المهد فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار فى بيان إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، للتواصل يوميا مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف الحيوى الذى توليه المحافظة اهتماما كبيرا.

وذلك خلال استعراضه اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، برئاسة محمد بكرى، فى مواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعات والتى اسفرت عن إزالة 39 حالة تعد بمساحة 9569 متراً على أراضى أملاك الدولة بجزيرة أبوصالح شرق النيل التابعة لمجلس قروى اشمنت، وذلك من خلال الحملة التى نفذت باستخدام معدات الوحدة المحلية،بحضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،المقدم محمد عبد المنعم نائب مأمور المركز، والرائد محمد محروس رئيس مباحث ناصر، ماجد رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية، وأحمد قاسم مدير الأملاك بمركز ناصر.