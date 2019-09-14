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إزالة أبنية مخالفة ورفع 400 طن قمامة فى محافظتى الإسكندرية والقليوبية

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:04 م
إزالة أبنية مخالفة ورفع 400 طن قمامة فى محافظتى الإسكندرية والقليوبية بناء مخالف
الاسكندرية جاكلين منير القليوبية إبراهيم سالم

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمواجهة البناء المخالف، حيث شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لعقار مخالف بعزبة الشامى وذلك تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزة أول، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المنشآت والعقارات الآيلة للسقوط.

وأشار بيان صادر من الحى، إلى أنة تم تنفيذ قرارات الإزالة رقم 647 لسنة 2019 الصادر بحق العقار بشارع شركة عباد الرحمن متفرع من شارع 16 (مسجد السيدة عائشة) شمال بعد ملعب كاسو عزبة الشامى المكون من دور أرضى و4 أدوار علوية وتم تسليم مقاول الهدم العقار حتى سطح الأرض.

كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 513 لسنة 2019 الصادر بحق العقار شارع نجع السلام مع شارع أحمد عبد الوهاب بتحويل المخالف مدخل العقار إلى محل تجارى وعمل سلم خارجى بالطريق العام.

وفى ضوء مواصلة حملات إيقاف الأعمال المخالفة بنطاق حى ثان المنتزه، شن الحى حملة مكبرة بناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، حيث أسفرت حملة قامت بها وحدة الإيقاف والتحفظ، عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعزبة حوض 10 شارع دبانة الطابق الأول علوى، وتم التحفظ على عدد 42 لوح خشبى بأطوال مختلفة، و15 عرق خشبي.

وتأتى تلك الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة المخالفات بشتى أحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وعلى جانب آخر، تفقد السكرتير العام لمحافظة القليوبية الدكتور عواد أحمد على، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومبروك شعبان نائب رئيس الحى، أعمال النظافة بترعة الإسماعيلية ومساكن العرب بعزبة سليم، وذلك فى إطار تعليمات محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق.

وأكد الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، أن المنطقة يوجد بها تراكمات للقمامة منذ عشرات السنين داخل مخزن أحد الشركات الصناعية، وعلى الفور تم استدعاء أجهزة النظافة ورفع كميات من المكان حوالى 400 طن قمامة، كما تم عمل محضر بيئة للقائم على العمل المخالف.

وأوضح أنه تم استدعاء مدير أمن الشركة ومدير المشروعات لبناء السور، وإنهاء هذا التجمع فورًا، كما تم التنبيه على سرعة رفع القمامة باكرًا والعمل ليلًا، مشيرا إلى أنه تم خلال الجولة رفع حواجز وعوائق وساحة مخالفة تعوق الطريق بشارع عزيز صدقى وأمام مساكن العرب فى وجود شرطة المرافق.

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ازالة البناء المخالف بالاسكندرية (2)
 

الاسكندرية

البناء المخالف

حى المنتزة

مخالفات البناء

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